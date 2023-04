Bénédiction des motards Basilique Notre-Dame de la Garde, 28 mai 2023, Marseille 7e Arrondissement.

La traditionnelle bénédiction des motards à la basilique Notre-Dame-de-la-Garde aura lieu lundi 28 mai à 11h, sur le parvis..

2023-05-28 à 09:00:00 ; fin : 2023-05-28 11:30:00. .

Basilique Notre-Dame de la Garde Rue Fort du Sanctuaire

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The traditional blessing of the bikers at the Basilica of Notre-Dame-de-la-Garde will take place on Monday, May 28 at 11 am, on the square.

La tradicional bendición de los motoristas en la Basílica de Notre-Dame-de-la-Garde tendrá lugar el lunes 28 de mayo a las 11h en la plaza.

Die traditionelle Segnung der Motorradfahrer in der Basilika Notre-Dame-de-la-Garde findet am Montag, den 28. Mai, um 11 Uhr auf dem Vorplatz statt.

