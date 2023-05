Les 30 ans de la victoire de l’OM en Ligue des Champions’ Bd Charles Livon, 26 mai 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Venez vibrer et partager un moment festif lors de la projection du match victorieux OM – AC Milan de la Champion’s League de 1993 !.

2023-05-26 à 18:00:00 ; fin : 2023-05-26 22:00:00. .

Bd Charles Livon Jardin du Pharo

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and share a festive moment during the projection of the victorious match OM – AC Milan of the 1993 Champion’s League!

¡Venga a compartir un momento festivo durante la proyección del partido victorioso OM – AC Milan de la Liga de Campeones de 1993!

Lassen Sie sich von der Vorführung des siegreichen Spiels OM gegen AC Mailand in der Champion’s League 1993 begeistern und erleben Sie einen festlichen Moment!

Mise à jour le 2023-05-12 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille