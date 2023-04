La Chanson [REBOOT] 30 quai de Rive Neuve, 10 mai 2023, Marseille 7e Arrondissement.

Trois destins dans un espace urbain artificiel avec charme, humour et profondeur..

2023-05-10 à ; fin : 2023-05-13 . EUR.

30 quai de Rive Neuve La Criée – Théâtre National de Marseille

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Three destinies in an artificial urban space with charm, humor and depth.

Tres destinos en un espacio urbano artificial con encanto, humor y profundidad.

Drei Schicksale in einem künstlichen urbanen Raum mit Charme, Humor und Tiefgang.

