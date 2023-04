Edmond 30 quai de Rive Neuve Marseille 7e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Edmond 30 quai de Rive Neuve, 15 avril 2023, Marseille 7e Arrondissement. Cette comédie chorale est un hommage jubilatoire à Cyrano de Bergerac..

2023-04-15 à 20:00:00 ; fin : 2023-04-15 . EUR.

This choral comedy is a jubilant tribute to Cyrano de Bergerac. Esta comedia coral es un jubiloso homenaje a Cyrano de Bergerac. Diese Chorkomödie ist eine jubelnde Hommage an Cyrano de Bergerac. Mise à jour le 2023-03-20 par Ville de Marseille

