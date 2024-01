Naestro Comédie Vieux-Port Marseille 7e Arrondissement, vendredi 16 février 2024.

Naestro Comédie Vieux-Port Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 20:00:00

fin : 2024-02-16

De célèbres tubes d’opéras et de la chanson interprétés en live par Naestro. Rendez-vous sur la scène de la Comédie Club Vieux-Port.

Un mix entre tour de chant et un seul en scène…



… dans lequel nous est raconté le parcours hors du commun de cet artiste singulier et la découverte de son incroyable voix qui lui a permis de prendre le chemin vers la résilience qui lui vaut aujourd’hui d’ètre surnommé Le ténor de la street (voix off de Gérard Darmon) et anecdotes racontées par Naestro.



Comédie Vieux-Port 16 Quai De Rive Neuve

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement Naestro Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-19 par Ville de Marseille