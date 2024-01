Amy London et Julien dans « La Rentrée des Profs » Comédie Club Vieux-Port Marseille 7e Arrondissement, vendredi 2 février 2024.

Amy London et Julien dans « La Rentrée des Profs » Comédie Club Vieux-Port Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 21:30:00

fin : 2024-02-02

Retrouvez Amy London et Julien sur la scène de la Comédie Club Vieux-Port dans « La Rentrée des Profs ».

Stand Up 30/30

2 x 30 mn chacun pour une heure de rire en compagnie d’Amy et Julien !



Fraîchement débarquée à Marseille, Amy, prof d’anglais, démarre sa nouvelle vie de prof et de maman solo dans cette ville de tous les possibles. Entre déboires pro et sentimentaux, découvrez l’univers de cette jeune femme pleine de vie.



Devenu prof et papa sur le tard, Julien jongle entre les couches, les copies et les élèves qui pensent qu’Amazon est la capitale de l’Amazonie.

Entre interrogations sur la vie et interrogations écrites, venez découvrir l’univers de cet enseignant peu commun.



Avec eux, dans la salle de classe ou dans la vie tout est sous contrôle…ou pas…

Comédie Club Vieux-Port 16 Quai De Rive Neuve

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



