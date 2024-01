Le château d’If en famille Château d’If Marseille 7e Arrondissement, samedi 27 janvier 2024.

Le château d’If en famille Château d’If Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 11:00:00

fin : 2024-01-28

Tout au long de l’année, venez participer à des visites familles pour partager un moment entre petits et grands et découvrir le célèbre château d’If.Enfants

Ces visites d’1h destinées au jeune public, vous permettront de percer les mystères de la forteresse tout en s’amusant. Architecture, histoire de France, protection du patrimoine naturel et bien sûr littérature sont au programme !

Attention la jauge est limitée.

Enfants de 7 ans à 14 ans (les familles avec des enfants d’âges différents sont néanmoins acceptées).



Des visites à destination des tous petits (4-6 ans) sont proposées sur les horaires du matin !

Réservation obligatoire en ligne ou par téléphone.

EUR.

Château d’If Archipel du Frioul

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur animateur.if@monuments-nationaux.fr



L’événement Le château d’If en famille Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-15 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille