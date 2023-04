Benjamin Tranié – Nouveau spectacle 39 Cours Julien, 15 mai 2024, Marseille 6e Arrondissement.

Benjamin Tranié vous donne rendez-vous à l’Espace Julien le 15 mai 2024 avec son nouveau spectacle..

2024-05-15 à 20:30:00 ; fin : 2024-05-15 . EUR.

39 Cours Julien Espace Julien

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Benjamin Tranié will be at the Espace Julien on May 15, 2024 with his new show.

Benjamin Tranié estará en el Espace Julien el 15 de mayo de 2024 con su nuevo espectáculo.

Benjamin Tranié lädt Sie am 15. Mai 2024 mit seiner neuen Show in den Espace Julien ein.

