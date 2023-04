Los Fastidios 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 6e Arrondissement

Los Fastidios 3 Place Paul Cézanne, 7 juin 2023, Marseille 6e Arrondissement. Rendez-vous au Molotov le 7 juin avec Los Fastidios, groupe de street punk italien..

2023-06-07 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-07 . EUR.

3 Place Paul Cézanne Le Molotov

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Rendezvous at the Molotov on June 7 with Los Fastidios, an Italian street punk band. Nos vemos en Molotov el 7 de junio con Los Fastidios, una banda italiana de street punk. Treffen Sie sich am 7. Juni im Molotow mit Los Fastidios, einer italienischen Street-Punk-Band. Mise à jour le 2023-03-08 par Ville de Marseille

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 6e Arrondissement Autres Lieu 3 Place Paul Cézanne Adresse 3 Place Paul Cézanne Le Molotov Ville Marseille 6e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement

3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille 6e arrondissement/

Los Fastidios 3 Place Paul Cézanne 2023-06-07 was last modified: by Los Fastidios 3 Place Paul Cézanne 3 Place Paul Cézanne 7 juin 2023 3 Place Paul Cézanne Marseille 6e Arrondissement

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône