Florilège d’Airs d’Opéra 39 Cours Julien, 4 juin 2023, Marseille 6e Arrondissement.

L’association Les Arts et l’Enfant serait heureuse de votre présence au spectacle fêtant les Droits de l’Enfant : « Florilège d’Airs d’Opéra ». Rendez-vous le 4 juin à l’Espace Julien..

2023-06-04 à 16:00:00 ; fin : 2023-06-04 . EUR.

39 Cours Julien Espace Julien

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The association Les Arts et l’Enfant would be happy of your presence at the show celebrating the Rights of the Child : « Florilège d’Airs d’Opéra ». See you on June 4th at the Espace Julien.

La asociación Les Arts et l’Enfant estará encantada de verle en el espectáculo que celebra los Derechos del Niño: « Florilège d’Airs d’Opéra ». Nos vemos el 4 de junio en el Espace Julien.

Der Verein Les Arts et l’Enfant würde sich über Ihre Anwesenheit bei der Aufführung zur Feier der Kinderrechte freuen: « Florilège d’Airs d’Opéra ». Wir sehen uns am 4. Juni im Espace Julien.

Mise à jour le 2023-04-19 par Ville de Marseille