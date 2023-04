Llanto por Ignacio Sanchez Mejias 53 Rue Grignan, 6 mai 2023, Marseille 6e Arrondissement.

L’Hommage de Lorca, un de ses plus beaux textes, a suscité de nombreuses mises en musique, dont celle du jeune Maurice Ohana..

2023-05-06 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-06 . EUR.

53 Rue Grignan Musicatreize

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Lorca’s Homage, one of his most beautiful texts, has given rise to numerous musical settings, including that of the young Maurice Ohana.

El Homenaje de Lorca, uno de sus textos más bellos, ha sido musicado de numerosas maneras, entre ellas por el joven Maurice Ohana.

Lorcas Hommage, einer seiner schönsten Texte, rief zahlreiche Vertonungen hervor, darunter auch die des jungen Maurice Ohana.

