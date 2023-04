Déjeuner gourmet sans fourchette® 50 Cours Julien, 5 mai 2023, Marseille 6e Arrondissement.

Un repas gastronomique à consommer sans aucun couvert. Totalement adapté aux personnes en situation de handicap..

2023-05-05 à 12:00:00 ; fin : 2023-05-05 . EUR.

50 Cours Julien Chez Gerarh

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A gastronomic meal to be eaten without any cutlery. Totally adapted to people with disabilities.

Una comida gastronómica para comer sin cubiertos. Totalmente adaptada a personas con discapacidad.

Eine Gourmetmahlzeit, die ohne jegliches Besteck verzehrt werden kann. Vollständig für Menschen mit Behinderungen geeignet.

