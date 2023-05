Récoltes – Laurane Fahrni 27 ru Saint Jacques, 4 mai 2023, .

»Inspirée par nos paysages, je récupère ce qui m’interpelle, des matériaux abandonnés, puis assemble et contrarie afin de composer différents fragments d’architecture ou de nature ».

2023-05-04 à ; fin : 2023-06-24 . .

27 ru Saint Jacques La Cartine (hors-les-murs)

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



inspired by our landscapes, I recover what challenges me, abandoned materials, then assemble and contrast to compose different fragments of architecture or nature

inspirándome en nuestros paisajes, recupero lo que me atrae, materiales abandonados, y luego los ensamblo y contrasto para componer distintos fragmentos de arquitectura o naturaleza »

inspiriert von unseren Landschaften, sammle ich, was mich anspricht, verlassene Materialien, füge sie zusammen und kontrastiere sie, um verschiedene Fragmente der Architektur oder der Natur zu komponieren »

