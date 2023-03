MUFF – Marseille Underground Film & Music Festival, 20 avril 2023, Marseille 6e Arrondissement .

MUFF – Marseille Underground Film & Music Festival

Plusieurs lieux culturels à Marseille

2023-04-20 – 2023-04-23

Marseille 6e Arrondissement

Bouches-du-Rhône

.

Étrangetés visuelles, sonores et autres variations…



La 5e édition du MUFF aura lieu du 19 au 23 avril 2023 à Marseille. Toute l’équipe frémit déjà de vous proposer sa toute dernière cueillette : un panier rempli de musiques, de films & autres variations, se déployant en cycles thématiques, rétrospectives, courts métrages internationaux, films de fesses, concerts et workshops, discussions… pour les yeux, les oreilles & les cœurs.



Au MUFF, nous témoignons d’une tendresse particulière pour les esthétiques dégenrées, aventureuses, contestataires, poétiques, féériques, pornographiques, ridicules…



Nous privilégions les films produits de manière indépendante déplaçant le regard et révélant de nouveaux langages sans hiérarchie, ni préjugés.



Le MUFF, c’est une collective de recherche et de programmation qui s’attache depuis 2016 à la diffusion de formes artistiques liées à l’image en mouvement, au(x) son(s) et aux écritures élargies. Avec le festival Marseille Underground Film & Music Festival et autres événements ponctuels tout au long de l’année, elle favorise la »visibilisation » d’œuvres principalement issu·e·s de cultures en marge, de généalogies militantes, de sillons souterrains, oubliées ou ultra contemporaines.



Le MUFF, c’est l’amour du poétique, du pornographique, du beau, du politique, du bizarre, du violent, du sibyllin, du féministe, du laid, de l’occulte, du contemplatif, du pauvre, du spirituel…des souterrains. Bienvenus aux rebuts, aux parias, aux boiteux, aux très vieux, aux anonymes. C’est le cinéma et la musique laissés sur le bord de la route, mais qui continuent de naviguer, hors du circuit.



Les lieux :



Vidéodrome 2

Cinéma le Gyptis

Soma

L’atelier Panthera

L’Embobineuse

Marseille 6e Arrondissement

