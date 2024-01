Journée antiquité et brocante Marseille 6e Arrondissement, dimanche 8 décembre 2024.

Journée antiquité et brocante Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-08 07:00:00

fin : 2024-12-08 18:30:00

Le quartier des antiquaires s’animera à nouveau ce dimanche avec la brocante trimestrielle: venez flâner et chiner de beaux objets qui égaieront votre intérieur!

Brocante toute la journée rue Edmond Rostand et rues adjacentes avec une centaine d’exposants meubles, bibelots, tableaux, vieux papiers, disques vinyles, bibelots…C’est l’occasion de marcher dans les rues d’un joli quartier et de faire de belles trouvailles.

Quartier des Antiquaires, rue Edmond Rostand, bd Paul Peytral

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



