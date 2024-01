Soirée de clôture Festival Parallèle Soma Marseille 6e Arrondissement, samedi 10 février 2024.

Début : 2024-02-10 20:30:00

fin : 2024-02-10

Pour clô­tu­rer cette édi­tion du fes­ti­val Parallèle un pla­teau très mar­seillais !

Performance, DJsets





Quoi de mieux pour clô­tu­rer cette édi­tion du fes­ti­val, que de se re­trou­ver à SOMA avec un pla­teau très mar­seillais ? La poé­sie de Clara Buf­fey & Leo Per­alta nous don­nera chaud au cœur tan­dis que la ré­créa­tion mu­si­cale de Pola_soa, en­tou­rée de Aa­kale, Issa et Opti (Mar­seille – Afrique de l’Ouest) nous tien­dra chaud au corps, avant un final tout feu, tout flamme avec Dou­ce­Soeur !



Clara Buf­fey & Leo Per­alta (per­for­mance)

Les Mar­seillais·e·s Clara Buf­fey et Leo Per­alta se pré­sentent en duo, mé­lan­geant folk­lore et poé­sie, par à-coups. Apai­santes, tristes et mé­lan­co­liques, leurs voix se mé­langent. La na­ture nais­sante d’une clai­rière flo­ris­sante de dé­bris d’âmes hu­maines.



Pola_soa avec Akale, Issa & Opti (DJ­sets)

Pola_soa, très bien en­tou­rée, pro­pose un set chaud comme le désert, brû­lant comme une co­lère et joyeux comme une fête. Elle par­tage le micro avec Akale, Issa, Opti venus d’Afrique de l’Ouest, et la piste avec ceux qui l’en­flamment. Ils ra­content un voyage, une tra­ver­sée, une ar­ri­vée quelque part, des rêves.

Avec la com­pli­cité du ré­seaux Ra­mina (ré­seau d’ac­cueil des mi­nots non ac­com­pa­gnés).



Dou­ce­Soeur (Bi :Pole, DJset)

Dou­ce­Sœur, c’est une high fem Ca­ri­béenne, mi-si­rène, mi-ton­ton qui vit à Mar­seille. Selon elle, tu sais que t’as passé une bonne soi­rée quand t’as re­lâ­ché toute la pres­sion quo­ti­dienne à coups de back it up et de twerk. Elle prend la scène en juin 2021 avec l’idée de contri­buer à rendre les es­paces fes­tifs mar­seillais plus in­clu­sifs, mais aussi de trans­mettre un petit bout de son uni­vers et la fierté de ses ori­gines. Dans ses sets, les femmes et les per­sonnes queer afro-des­cen­dantes sont à l’hon­neur ! Et ça finit sou­vent en zouk, salsa ou dom­bolo nos­tal­gique.

Soma 55 cours Julien

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



