Dudley et Rayane Zerhouni Garage Comedy Marseille 6e Arrondissement, dimanche 4 février 2024.

Dudley et Rayane Zerhouni Garage Comedy Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 20:30:00

fin : 2024-02-04

Rendez-vous au Garage Comedy avec Dudley et Rayane Zerhouni.

Venez rire avec nous et faire partie de la famille du stand-up marseillais !

Ne ratez pas Rayane Zerhouni et Dudley le 4 Février pour le 30/30 le plus mignon !



Ces deux résidents du Garage aux univers déjantés vous offrent 30 minutes chacun de leurs meilleurs blagues, vous promettant 1h de fou rire et de bonne humeur.



Tu les as aimé en comedy club ? Viens les découvrir sur ce long format !

Garage Comedy 15 Rue 3 Frères Barthélémy

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement Dudley et Rayane Zerhouni Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-10 par Ville de Marseille