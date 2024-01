Soirée Concert De Sol et Cumbia Calle Sol + El Cumbion Le Molotov Marseille 6e Arrondissement, vendredi 2 février 2024.

Début : 2024-02-02 20:30:00

fin : 2024-02-02

Soirée concert De Sol et Cumbia Calle Sol + El Cumbion. Rendez-vous au Molotov vendredi 2 février.

Au programme de la soirée :



• Chorale Calle Sol

[Cumbia – Fr]

La Chorale Calle Sol a été créée dans l’idée de répandre au grand public le chant et la danse de la cumbia, et de les rendre accessibles aux niveaux de chacun et chacune.

Aujourd’hui, son répertoire s’est élargi et visite d’autres rythmes provenant de la Colombie, du Pérou, du Puerto Rico, ou du Venezuela. Avec les sons Afro latino et ses tambours.

Calle Sol est composée d’une trentaine de voix et transporte son public vers un voyage riche en rythmes et en saveurs.



Patricia Gajardo, chanteuse chilienne. Interprète, auteure et compositrice dans le célèbre groupe marseillais La Cumbia Chicharra, voix et percussion dans Quimba, musique afro péruvienne. Elle fait partie des musiciennes reconnues, ambassadrice de la musique latine dans le sud de la France.

Cette passion l’amène à créer la chorale Calle Sol en 2014, où elle réunit des voix pour interpréter des chansons latino-américaines, rendant ainsi ses connaissances musicales massives.



• El Cumbion

[Cumbia – Fr]

Issu de la bouillante scène cumbia marseillaise, Super Cumbion déguste la musique latine comme une friandise, une re-création jouissive et spontanée. Aux manettes également dans la Cumbia Chicharra, ces 5 musiciens débloquent les pieds et les bassins.

Le Molotov 3 Place Paul Cézanne

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



