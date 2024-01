Reda Saoui et Cyril Hives Garage Comedy Marseille 6e Arrondissement, dimanche 28 janvier 2024.

Reda Saoui et Cyril Hives Garage Comedy Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-28 20:30:00

fin : 2024-01-28

Rendez-vous au Garage Comedy avec Reda Saoui et Cyril Hives.

Venez rire avec nous et faire partie de la famille du stand-up marseillais !

Reda Saoui et Cyril Hives, 2 amis Montréalais viennent faire 30 minutes de blagues chacun au Garage Comedy.



Vous les avez sûrement déjà vu sur les gros plateaux parisiens ou canadiens, ces deux monstres du stand up nous font l’honneur de rendre visite au Garage Comedy pour régaler notre public !



Ne ratez pas ça, prenez vite vos places !!!

EUR.

Garage Comedy 15 Rue 3 Frères Barthélémy

Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement Reda Saoui et Cyril Hives Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-10 par Ville de Marseille