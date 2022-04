Les Awards de la Transformation Digitale 60 Av. André Roussin, 13016 Marseille, France Marseille Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Les Awards de la Transformation Digitale 60 Av. André Roussin, 13016 Marseille, France Marseille, 5 mai 2022 18:00, Marseille. Jeudi 5 mai, 18h00 Sur place Afterwork, remise des AWARDS et diner speedmeeting business… choisissez la formule la plus rentable ; dès 40 € ! https://www.transformation-digitale-rentable.com/l-%C3%A9v%C3%A9nement Pour cette première cérémonie des Awards de la Transformation Digitale, une soirée pleine de festivités ; Afterwork, remise des AWARDS et diner speedmeeting business ! Tout le monde parle de la Transformation Digitale, mais est-ce [vraiment] rentable ? Elle est mesurable sur différents axes comme le développement durable, la qualité de vie au travail, le respect de la légalité, le business et l’innovation.

>>> Réservez votre place : https://cutt.ly/FGviRMe

À l’occasion de cet événement :

• ⊚ 18h00 – 19h30 Afterwork Business, idéal pour favoriser des nouvelles rencontres professionnelles.

• ⊚ 19h30 – 20h15 La Cérémonie de remise des AWARDS, au cours de laquelle le jury présente les sélectionnés et gagnants.

• ⊚ 20h15 – Une soirée pleine de festivités, avec un dîner “slow-business dating”, car au delà du régal culinaire proposé par le chef, vous pourrez vous déplacer jusqu’à 4 fois sur la soirée (plus de 15 personnes rencontrées). Tout pour favoriser les rencontres entre professionnels et vous offrir une soirée d’exception. 60 Av. André Roussin, 13016 Marseille, France Marseille 60 Av. André Roussin, 13016 Marseille, France Marseille 13016 Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône jeudi 5 mai – 18h00 à 23h30

Détails Heure : 18:00 - 23:30

