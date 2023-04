La LiPho : battle d’impro 33 rue Ferrari, 10 juin 2023, Marseille 5e Arrondissement.

La LIPHO, Ligue d’Improvisation Phocéenne est ravie de vous convier au Théâtre du Tétard, pour ses battles d’impro. Rendez-vous le 10 juin..

2023-06-10 à 20:30:00 ; fin : 2023-06-10 . EUR.

33 rue Ferrari Théâtre Le Têtard

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The LIPHO, Ligue d’Improvisation Phocéenne is delighted to invite you to the Théâtre du Tétard, for its improv battles. See you on June 10th.

La LIPHO, Ligue d’Improvisation Phocéenne tiene el placer de invitarle al Théâtre du Tétard, para sus batallas de improvisación. Nos vemos el 10 de junio.

Die LIPHO, Ligue d’Improvisation Phocéenne, freut sich, Sie zu ihren Impro-Battles ins Théâtre du Tétard einzuladen. Wir sehen uns am 10. Juni.

Mise à jour le 2023-04-18 par Ville de Marseille