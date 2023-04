Finale tremplin Orizon sud 2023 103 rue Ferrari, 4 mai 2023, Marseille 5e Arrondissement.

La Finale du Tremplin Orizon Sud approche à grand pas !

C’est la dernière ligne droite !

La finale aura lieu le 04 mai 2023..

2023-05-04 à 19:00:00 ; fin : 2023-05-04 . .

103 rue Ferrari Le Makeda

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Final of the Tremplin Orizon Sud is coming soon!

It is the last straight line!

The final will take place on May 04, 2023.

¡La final de trampolín de Orizon Sur se acerca!

¡Es la última recta!

La final tendrá lugar el 04 de mayo 2023.

Das Finale des Orizon-Süd-Sprungbretts nähert sich mit großen Schritten!

Es geht auf die Zielgerade!

Das Finale findet am 04. Mai 2023 statt.

Mise à jour le 2023-04-19 par Ville de Marseille