Soirée fluo : La malle magique 69 rue Sainte-Cécile, 21 avril 2023, Marseille 5e Arrondissement.

Rendez-vous au Divadlo Théâtre pour une Soirée fluo avec le spectacle de la Cie So’ Mômes « La malle magique ».. Enfants

2023-04-21 à 19:00:00 ; fin : 2023-04-21 . EUR.

69 rue Sainte-Cécile Divadlo Théâtre

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Rendezvous at the Divadlo Theatre for a Fluorescent Evening with the show of the Cie So’ Mômes « La malle magique ».

Nos vemos en el Teatro Divadlo para una velada fluorescente con el espectáculo « La malle magique » de la Cie So’ Mômes.

Treffpunkt im Divadlo-Theater für einen Fluo-Abend mit der Aufführung der Cie So’ Mômes « La malle magique » (Der magische Koffer).

Mise à jour le 2023-03-09 par Ville de Marseille