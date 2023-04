Karaoké Live Orchestar 103 rue Ferrari, 20 avril 2023, Marseille 5e Arrondissement.

Rendez-vous au Makeda le 20 avril pour la soirée : Karaoké Live Orchestar..

2023-04-20 à 20:30:00 ; fin : 2023-04-20 . EUR.

103 rue Ferrari Le Makeda

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



See you at the Makeda on April 20th for the evening: Karaoke Live Orchestar.

Nos vemos en el Makeda el 20 de abril para la velada: Karaoke Live Orchestar.

Wir treffen uns am 20. April im Makeda für den Abend: Karaoke Live Orchestar.

Mise à jour le 2023-04-06 par Ville de Marseille