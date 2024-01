Une poule pondait un p’tit coco ! Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement, jeudi 21 mars 2024.

Début : 2024-03-21 10:00:00

fin : 2024-03-21

Raconte tapis avec la Cie Pépita.Enfants

Installé au sol, un tapis d’éveil est le support de l’histoire « Une poule sur un mur » Mais le « Raconte-Tapis » est bien plus qu’une histoire à raconter.



C’est une histoire qui joue des rimes, des sons et des couleurs. C’est une histoire à chanter, à toucher, à danser et à vivre.

Il s’agit d’un univers qui prend forme et s’installe, afin d’accueillir les enfants et les adultes qui les accompagnent dans l’imaginaire poétique des mots.



A la suite de la représentation les enfants et les adultes sont invités à découvrir le tapis, les personnages, le livre et les matériaux (pompons, plumes).



Raconte tapis

Mise en scène Lison Peytour

Cie Pépita

A partir de 9 mois

Durée 30 min

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



