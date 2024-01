Finale régionale Pulsations – Tremplin musical étudiant Le Makeda Marseille 5e Arrondissement, jeudi 21 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21

fin : 2024-03-21

Chaque année et ce depuis 30 ans, les Crous organisent différents concours de Création étudiante notamment, le Tremplin musical Pulsations

Le réseau des Crous organise un tremplin musical ouvert aux étudiants inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur français, en partenariat avec le FIMU de Belfort, AIX’QUI, 6MIC, Sud Concerts, Le Makeda, l’Espace Julien.



En solo ou en groupe (composé de 50% d’étudiants minimum), c’est l’occasion pour les étudiants passionnés de musique de se produire sur scène, d’obtenir de la visibilité et un accompagnement personnalisé. Tous les styles musicaux sont acceptés.



Vous souhaitez candidater aux sélections régionales ?

Date de clôture des inscriptions 26 janvier 2024

Pour plus d’informations culture@crous-aix-marseille.fr ou https://www.etudiant.etudiant.gouv.fr



Après réception de l’ensemble des candidatures, le Crous d’Aix-Marseille Avignon sélectionnera 4 groupes ou artistes solos pour la finale régionale, qui se déroulera sous la forme d’un concert évènement, au Makeda, à Marseille, le 21 Mars 2024.



Durant ce concert les artistes se produiront sur scène devant un public ainsi qu’un jury composé de professionnels de la musique, qui sélectionnera

ensuite un finaliste régional qui représenteront le Crous d’Aix-Marseille Avignon lors du concours national.



Le jury national sélectionnera ensuite 6 groupes ou artistes solos parmi l’ensemble des candidats présentés par les Crous régionaux afin qu’ils se produisent lors de la finale nationale, prévue fin Mai 2024, à Bordeaux.

.

L'événement Finale régionale Pulsations – Tremplin musical étudiant Marseille 5e Arrondissement