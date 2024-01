Thérèse Le Makeda Marseille 5e Arrondissement, vendredi 15 mars 2024.

Thérèse Le Makeda Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 21:30:00

fin : 2024-03-15

Festival « Avec le Temps » vous donne rendez-vous au Makeda avec Thérèse le 15 mars.

Thérèse en concert à Marseille !



Electron pailleté, carrefour social assumé. Musicienne, D.A / styliste, modèle et conférencière engagée, Thérèse tatoue dans le réel son conte des mille et une vies. A l’image de son atypique parcours, son projet artistique est libre, engagé, métissé, populaire et exigeant.



Thérèse nous présentera son spectacle enrichi d’ingrédients cueillis au gré de rencontres et de nouvelles expériences et qui accompagnera son premier album prévu en ce début d’année.



Thérèse vous donne rendez-vous le 22 mars au Makeda pour découvrir ce nouveau show !



Dans le cadre du festival avec le Temps.



Cette soirée prend place dans le cadre de l’évènement annuel « Le Makeda sort ses elles #5 », événement rendant hommage aux artistes féminines organisé par le Makeda. La résidente du Makeda Goldie B, productrice, DJ & co-fondatrice du label phocéen Omakase Recordings, s’empare des commandes de la programmation nocturne du Makeda à base de bass music & UK sound.

EUR.

Le Makeda 103 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement Thérèse Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-22 par Ville de Marseille