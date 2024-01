Les gourmandises de Renard rusé Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement, samedi 16 mars 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 10:00:00

fin : 2024-03-16

Trois histoires de poules et de renards empruntées à la littérature enfantine se succèdent pour composer ce spectacle.Enfants

Cie du Funambule



Maître Renard a décidément plus d’une ruse pour assouvir sa gourmandise ! Tout autour de mon jardin, le renard fait le malin. Goupil, Goupil, malin du matin, tu ris, tu t’amuses avec beaucoup d’entrain. Trois histoires de poules et de renards empruntées à la littérature enfantine se succèdent pour composer ce spectacle. Maître Renard a décidément plus d’une ruse pour assouvir sa gourmandise !



Spectacle pour les tout-petits

A partir de 6 mois

Durée 30 min

EUR.

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



