La Couleur des émotions – Cie La Fabrique des Rêves Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement, mercredi 6 mars 2024.

La Couleur des émotions – Cie La Fabrique des Rêves Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2024-03-06

fin : 2024-03-06

Un spectacle mêlant clown et théâtre d’objets pour découvrir les émotions.Enfants

D’après le livre d’Anna Ilenas.



Aujourd’hui, c’est le bazar ! Tout est sens dessus dessous. Couleurs et émotions sont éparpillées. Pour retrouver son équilibre, « Elle » va devoir ranger tout ça, sous l’œil des petits monstres de couleur…



Un spectacle mêlant clown et théâtre d’objets pour découvrir les émotions, destiné aux petits comme aux grands.



Solo clownesque

Cie La Fabrique des Rêves

Mise en scène Aline Johnston

Avec Oumria Mouffok

A partir de 1 an

Durée 30 min

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



