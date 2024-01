Qui a peur du loup ? Divadlo Théâtre Marseille 5e Arrondissement, samedi 24 février 2024.

D’après les albums Loup ! d’Olivier Douzou C’est moi le plus fort et Loup, loup, y es tu ? de Mario RamosEnfants

Cie Rêve Lune

3 histoires de loup en théâtre de papier et chansons



Loup ! Je mets mon nez, mon œil, mon autre œil, une oreille, l’autre oreille, mes dents… , et peu à peu on devine… une tête de loup… un loup affamé qui se jette sur… une carotte ! Il ne faut pas se fier aux apparences !



C’est moi le plus fort ! Très content de lui, le loup court la forêt et demande à chaque personnage de lui confirmer ce qui est l’évidence même il est le plus fort . Ni le Petit Chaperon Rouge ni les trois Petits cochons ni les 7 nains ne cherchent à le contredire … Il se gonfle de vanité et de vantardise, jusqu’à ce qu’il rencontre le Petit Dragon… et sa maman ! Et là, il rétrécie, se ratatine… il en est touchant tout autant que pathétique !



Loip, loup, y es-tu ? Deux petits cochons (mais où est le 3 ème ?) jouent au loup. Ils se moquent de lui, et c’est tellement jouissif de pouvoir se moquer du plus fort qu’ils s’en donnent à cœur joie. Mais le loup va bien finir par sortir….

Personnage récurrent et incontournable de la littérature jeunesse des contes traditionnels aux albums contemporains. Cruel, méchant, solitaire, parfois bête, il suscite la peur, le mépris ; Il peut aussi représenter le non maîtrisé, le sauvage… Symbole de dévoration…

Mais c’est tellement bon de jouer à se faire peur…



De nos jours il peut aussi être gentil, timide, naïf, souffrir de son image, être capable de se lier d’amitié… avec un cochon, et même être végétarien….

Mais il ne faut quand même pas perdre de vue, qu’un loup reste un loup et qu’il apprécie encore énormément les petits enfants… Après tout n’est-ce pas là sa vraie nature ?

Spectacle pour les tout-petits

A partir de 1 an

Durée 30 min

Divadlo Théâtre 69 rue Sainte-Cécile

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



