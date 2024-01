Yvette Leglaire Théâtre Le Têtard Marseille 5e Arrondissement, vendredi 9 février 2024.

Yvette Leglaire Théâtre Le Têtard Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:00:00

fin : 2024-02-10

Spectacle d’Yves Leglaire

Yvette Leglaire vous l’avait dit qu’elle reviendrrrrait. Ne manquez pas ce nouveau rendez-vous incontournable…

À son âge, on ne sait jamais !

Yvette Leglaire, personnage imaginaire créée par Daniel Dumartin, 75 ans de carrière, un mythe, un peu mité, souvent imité, mais jamais égalé !

Retrouvez sa gouaille légendaire, sa folie, ses parodies et ses nouvelles chansons réunies dans son nouvel album: place aux femmes, à l’occasion des 20 ans de son retour sur scène.

Mais aussi quelques méchancetés, beaucoup d’autodérision et ses célèbres hommages à ses soeurs chanteuses.

.

Théâtre Le Têtard 33 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement Yvette Leglaire Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-19 par Ville de Marseille