Say my name Le Makeda Marseille 5e Arrondissement, vendredi 2 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 22:30:00

fin : 2024-02-02

Envie de retrouver la Vibe du RnB 90’s à nos jours ? Rendez-vous au Makeda.

Say My Name, Say my Name !!!!

Envie d’un lieu où tout le monde se mélange pour faire la fête sans prise de tête, tu viens comme tu es, c’est l’essentiel !



De Blackstreet à Ciara, de Destiny’s Child à SZA, de Brandyà H.E.R, de Ne-Yo à Chris Brown, de Aalyah à Trey Songz, de Mary J Blige à Jeremih, Montell Jordan et autres J-Lo la créme du RNB est passée en revue !

Le Makeda et Say My Name ᴠᴏᴜs proposent LA soirée RNB qui vous manquait !



La sauce musicale sera cuisinée par :



• Thug Dance (Cuff/Marseille)

Thug Dance est un DJ / Beatmaker au parcours atypique. Ayant tout d’abord baigné dans le milieu du Rap Français, il s’est ensuite essayé à la House et s’est fait connaître avec son duo Amine Edge & Dance. Il a parcouru les clubs et festivals du monde entier pendant 10 ans. Suite à la Pandémie, il s’est remis à ses premières amour, faire des instru pour des rappeurs. Il a ainsi travaillé avec, entres autres, Hamza, Soso Maness, Zamdane, IAM, Dinos, 1pliké140 etc…



• Dj Soon

Pilier de la scène locale depuis des années et grand connaisseur de RNB, pas besoin de présenter celui qui rythmera ce nouveau rdv qui promet d’être mémorable.

Le Makeda 103 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement Say my name Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-18 par Ville de Marseille