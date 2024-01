Festival LGB… Tous ! Théâtre Le Têtard Marseille 5e Arrondissement, dimanche 18 février 2024.

Festival LGB… Tous ! Théâtre Le Têtard Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-18 10:00:00

fin : 2024-02-18

Festival LGBTOUS

Au programme de ce festival LGBTOUS :



1er février à 20h – Le Cabaret de Carolina

9 et 10 février à 20h – Yvette Leglaire vous rend visite

15 février à 20h – Eva Jean – Je suis ton père

16 février à 20h – Odile Dabzol – Docteur…J’ai peur de ne plus avoir peur !

18 février à 10h – Lionel Parrini Atelier d’écriture

23 février à 20h – Clémence de Villeneuve Bienveillante

24 février à 20 h – Jérem Rassch – Pourquoi pas la suite…

25 février à 17h – Docteur Catherine kiss, Conférence théâtralisée

29 février à 20h – Zize le best ouf

EUR.

Théâtre Le Têtard 33 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement Festival LGB… Tous ! Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-17 par Ville de Marseille