Dj Set High Ku & Matteo + Call Me Angy + Habba Babba + Guests Le Makeda Marseille 5e Arrondissement, jeudi 1 février 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 20:00:00

fin : 2024-02-01

Chinese Man Release Party « Trouble ». Rendez-vous au Makeda

Chinese Man vous convie à une soirée exclusive à Marseille pour découvrir en avant-première leur tout nouveau single « Trouble », suivie d’un DJ Set assuré par Matteo et High Ku. Pour l’occasion, le groupe a également invité Call Me Angy, Habba Babba (Twerkistan), ainsi que des guests surprise pour une ambiance encore plus débridée !



Et pour immortaliser cette soirée, le clip du nouveau single sera tourné en direct pendant l’événement !



Sortez vos plus beaux outfits et rejoignez-nous pour cette Release Party qui promet d’être épique !

EUR.

Le Makeda 103 rue Ferrari

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



L’événement Dj Set High Ku & Matteo + Call Me Angy + Habba Babba + Guests Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2024-01-18 par Ville de Marseille