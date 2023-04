Louise Attaque 48 avenue de Saint­-Just, 28 septembre 2023, Marseille 4e Arrondissement.

Louise Attaque vous donne rendez-vous au Dôme de Marseille le jeudi 28 septembre !.

2023-09-28 à 20:00:00 ; fin : 2023-09-28 . EUR.

48 avenue de Saint­-Just Le Dôme

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Louise Attaque will be at the Dôme in Marseille on Thursday, September 28!

Louise Attaque estará en el Dôme de Marsella el jueves 28 de septiembre

Louise Attaque treffen Sie am Donnerstag, den 28. September im Dôme in Marseille!

Mise à jour le 2023-02-15 par Ville de Marseille