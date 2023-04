Sourcière – Cie Les Baladons 105 Avenue Des Chartreux, 19 mai 2023, Marseille 4e Arrondissement.

Les balladons vous font parcourir du plus ancien de la nuit des temps jusqu’au plus moderne des contes..

2023-05-19 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-19 . EUR.

105 Avenue Des Chartreux Théâtre des Chartreux

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The ballads take you from the oldest of the night of times to the most modern of tales.

Las baladas le llevan desde los cuentos más antiguos hasta los más modernos.

Die Balladen führen Sie vom ältesten aus der Frühzeit bis zum modernsten Märchen.

Mise à jour le 2023-04-13 par Ville de Marseille