Le Lac des Cygnes 48 avenue de Saint­-Just, 11 mai 2023, Marseille 4e Arrondissement.

Chef-d’oeuvre du ballet classique, le Lac des Cygnes est de retour avec une nouvelle tournée en France et en Europe..

2023-05-11 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-11 . EUR.

48 avenue de Saint­-Just Le Dôme

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A masterpiece of classical ballet, Swan Lake is back with a new tour in France and Europe.

El lago de los cisnes, obra maestra del ballet clásico, vuelve con una nueva gira por Francia y Europa.

Der Schwanensee, ein Meisterwerk des klassischen Balletts, ist mit einer neuen Tournee durch Frankreich und Europa zurückgekehrt.

Mise à jour le 2023-01-24 par Ville de Marseille