L’astronomie provençale, des Grecs à nos jours Observatoire Astronomique de Marseille, 7 mai 2023, Marseille 4e Arrondissement.

L’Association ANDROMEDE propose une conférence par Michel Marcelin, directeur de recherche émérite du CNRS au Laboratoire d’Astrophysique de Marseille, membre de l’Académie des Sciences, Lettres et Arts de Marseille..

2023-05-07 à 17:00:00 ; fin : 2023-05-07 . EUR.

Observatoire Astronomique de Marseille Place Rafer entrée bd Cassini

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Association ANDROMEDE proposes a conference by Michel Marcelin, emeritus research director of the CNRS at the Laboratory of Astrophysics of Marseille, member of the Academy of Sciences, Letters and Arts of Marseille.

La Asociación ANDROMEDE propone una conferencia de Michel Marcelin, Director Emérito de Investigación del CNRS en el Laboratorio de Astrofísica de Marsella, miembro de la Academia de Ciencias, Letras y Artes de Marsella.

Der Verein ANDROMEDE bietet einen Vortrag von Michel Marcelin, emeritierter Forschungsdirektor des CNRS am Laboratoire d’Astrophysique de Marseille und Mitglied der Académie des Sciences, Lettres et Arts de Marseille.

