Latente 19 Boulevard Boisson, 5 mai 2023, Marseille 4e Arrondissement.

La force de la recherche de Delphine Mogarra est de créer un dialogue centré sur l’expérience, envisageant l’exposition comme un espace catalyseur de rencontres esthétiques et sociales, un lieu du commun..

2023-05-05 à ; fin : 2023-07-01 . .

19 Boulevard Boisson Galerie Château de Servières

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The strength of Delphine Mogarra’s research is to create a dialogue centered on experience, envisioning the exhibition as a catalyst space for aesthetic and social encounters, a place of the common.

La fuerza de la investigación de Delphine Mogarra consiste en crear un diálogo centrado en la experiencia, concibiendo la exposición como un catalizador de encuentros estéticos y sociales, un lugar de lo común.

Die Stärke von Delphine Mogarras Forschung ist es, einen Dialog zu schaffen, der sich auf die Erfahrung konzentriert und die Ausstellung als einen Katalysator für ästhetische und soziale Begegnungen betrachtet, einen Ort des Gemeinsamen.

Mise à jour le 2023-04-05 par Ville de Marseille