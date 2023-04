Projet Tremplins : Risque Zéro – Javiera Tejerina Risso, Lignes de désir 19 Boulevard Boisson Marseille 4e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Projet Tremplins : Risque Zéro – Javiera Tejerina Risso, Lignes de désir 19 Boulevard Boisson, 5 mai 2023, Marseille 4e Arrondissement. Exposition collective après une résidence d’artiste en assocaition avec le centre social Saint Gabriel..

2023-05-05 à ; fin : 2023-07-01 . .

19 Boulevard Boisson Galerie Château de Servières

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Collective exhibition after an artist residency in association with the Saint Gabriel social center. Exposición colectiva tras una residencia artística en asociación con el centro social Saint Gabriel. Gruppenausstellung nach einer Künstlerresidenz in Zusammenarbeit mit dem Sozialzentrum Saint Gabriel. Mise à jour le 2023-04-05 par Ville de Marseille

