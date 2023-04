Docteur Alwest en consultation 132 Boulevard de la Blancarde Marseille 4e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Docteur Alwest en consultation 132 Boulevard de la Blancarde, 28 avril 2023, Marseille 4e Arrondissement. Retrouvez Docteur Alwest en consultation sur la scène de l’Antidote.

Consultation collective déjantée..

2023-04-28 à 21:15:00 ; fin : 2023-04-29 . EUR.

132 Boulevard de la Blancarde L’Antidote

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Meet Dr. Alwest in consultation on the Antidote stage.

Crazy collective consultation. El Dr. Alwest en consulta en el escenario del Antídoto.

Una loca consulta colectiva. Erleben Sie Doktor Alwest in einer Sprechstunde auf der Bühne des Antidote.

Verrückte Gruppenberatung. Mise à jour le 2023-01-20 par Ville de Marseille

