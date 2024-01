Monte-Cristo, le spectacle musical Le Dôme Marseille 4e Arrondissement, samedi 25 mai 2024.

Monte-Cristo, le spectacle musical Le Dôme Marseille 4e Arrondissement

25 mai 2024 20:00:00

Cette épopée spectaculaire réjouira le coeur et les oreilles des adeptes d’Alexandre Dumas… et des autres. Rendez-vous au Dôme de Marseille les 25 et 26 mai.

Raconté pour la première fois en comédie musicale, le chef d’oeuvre d’Alexandre Dumas sur scène avec les plus grandes chansons françaises.



L’histoire mythique du jeune Edmond Dantès, emprisonné injustement au château d’If et qui n’aura de cesse d’exercer sa terrible vengeance.



Avec 18 artistes, une centaine de costumes et plus de 40 tubes français des cinq dernières décennies dans une version inédite, cette épopée spectaculaire réjouira le coeur et les oreilles des adeptes d’Alexandre Dumas… et des autres.



D’après une idée originale de Bruno Amic et dans une mise en scène d’Alexandre Faitrouni, cette nouvelle production Narya s’associe aux talents de Stéphane Laporte à l’adaptation, Yoann Launay aux arrangements de ces tubes légendaires, Julia Spiesser à la chorégraphie, Sylvain Rigault aux costumes, Audrey Borca à la coiffure et Audrey Vuong à la scénographie.

Le Dôme 48 avenue de Saint­-Just

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



