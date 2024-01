Rencontres Cinématographiques des Droits de l’Homme en Provence Cinéma Pathé Madeleine Marseille 4e Arrondissement, mardi 6 février 2024.

Deux projections à Marseille dans le cadre des Rencontres Cinématographiques des Droits de l’Homme en Provence.

Comme chaque année, les RCDHP, Rencontres Cinématographiques des Droits de l’Homme en Provence, diffusent au cinéma le message des Droits Humains, dans plusieurs villes du département des Bouches du Rhône.



À Marseille 2 projections sont programmées :



Tarara, l’histoire de Tchernobyl à Cuba (durée : 1h10)

2021

Thème : Solidarité internationale

Production : Carbon films INCAA

Bande annonce : Tarará, la película – Trailer 1 – YouTube



Le 29 mars 1990, 139 enfants russes, ukrainiens et biélorusses arrivaient à Cuba ,souffrant de pathologies consécutives à la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Ce jour-là naissait le programme humanitaire le plus long de l’histoire: de 1990 à 2011 ce sont 26000 “enfants de Tchernobyl” qui seront traités à Cuba ,dans le complexe de Tararà. Le documentaire évoque notamment la vie de deux de ces enfants avec des photos, vidéos d’archives et différents témoignages



Salle : Marseille Cinéma Pathé Madeleine – Date : mardi 6 février 2024 à 14h



Writing with fire

un film de Rintu Thomas et Sushmit Ghosh

2021 (durée 1h33)

Inde, Norvège, Finlande

Thème : Droits des femmes, Justice sociale,médias

Production : Black ticket films



Khabar Lahariya, est un hebdomadaire d’informations du nord de l’Inde fondé en 2006 et sa rédaction est entièrement composée de femmes de basses castes (dalit) . Armées de smartphones, Meera et son équipe brisent les traditions, écrivent sur la politique et la société et s’affirment comme un véritable média avec des millions de lecteurs. Un journalisme qui les arme contre les puissants du pays et dans leur foyer.



Salle : Marseille Cinéma Pathé Madeleine – Date : jeudi 14 mars 2024 à 19h

Cinéma Pathé Madeleine 36 avenue Maréchal Foch

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



