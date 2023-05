Journée Mondiale des Réfugiés + Concert Zeina Ndong, Salif Diarra, Jeff Kellner 41 Rue Jobin, 19 juin 2023, Marseille 3e Arrondissement.

Rendez-vous le 19 juin pour la Journée Mondiale des Réfugiés + Concert Zeina Ndong, Salif Diarra, Jeff Kellner, dans le cadre du Festival Africa Fête..

2023-06-19 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-19 . .

41 Rue Jobin Friche Belle de Mai

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



See you on June 19 for World Refugee Day + Concert Zeina Ndong, Salif Diarra, Jeff Kellner, as part of the Africa Fête Festival.

Nos vemos el 19 de junio en el Día Mundial de los Refugiados + Concierto Zeina Ndong, Salif Diarra, Jeff Kellner, en el marco del Festival Africa Fête.

Rendezvous am 19. Juni zum Weltflüchtlingstag + Konzert Zeina Ndong, Salif Diarra, Jeff Kellner, im Rahmen des Festivals Africa Fête.

