Festival Africa Fête Divers lieux culturels marseillais – Quartier de la Belle de Mai, 17 juin 2023, Marseille 3e Arrondissement.

Concerts éclectiques de qualité, village associatif festif et militant, la cité Phocéenne vibre chaque année aux rythmes chaloupés des sonorités et de la vie africaine..

2023-06-17 à ; fin : 2023-06-30 . .

Divers lieux culturels marseillais – Quartier de la Belle de Mai

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Eclectic concerts of quality, festive and militant associative village, the Phocaean city vibrates every year to the swaying rhythms of the African sounds and life.

Conciertos eclécticos de calidad, pueblo asociativo festivo y militante, la ciudad focense vibra cada año al vaivén de los sonidos y la vida africanos.

Die Stadt Phokéenne vibriert jedes Jahr in den schwingenden Rhythmen der afrikanischen Klänge und des afrikanischen Lebens.

Mise à jour le 2023-03-28 par Ville de Marseille