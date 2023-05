I’m deranged – Mina Kavani 41 Rue Jobin, 13 juin 2023, Marseille 3e Arrondissement.

Remontant son chemin de femme à travers la dictature, Mina Kavani nous plonge dans la vie des artistes en exil..

2023-06-13 à 19:30:00 ; fin : 2023-06-13 . EUR.

41 Rue Jobin Friche Belle de Mai

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Tracing her path as a woman through the dictatorship, Mina Kavani plunges us into the lives of artists in exile.

Mina Kavani nos sumerge en la vida de los artistas en el exilio.

Mina Kavani verfolgt ihren Weg als Frau durch die Diktatur zurück und lässt uns in das Leben von Künstlern im Exil eintauchen.

Mise à jour le 2023-05-12 par Ville de Marseille