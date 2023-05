Festival AOZIZ – Adel Nouar – Mylène Chrisso 3 place Victor Hugo, 10 juin 2023, Marseille 3e Arrondissement.

Retrouvez l’exposition de Adel Nouar – Mylène Chrisso, dans le cadre du Festival de Marseille..

2023-06-10 à 10:00:00 ; fin : 2023-06-10 20:00:00. .

3 place Victor Hugo Université Marseille Saint-Charles

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Discover the exhibition of Adel Nouar – Mylène Chrisso, within the framework of the Festival of Marseille.

Descubra la exposición de Adel Nouar – Mylène Chrisso, en el marco del Festival de Marsella.

Sehen Sie sich die Ausstellung von Adel Nouar – Mylène Chrisso im Rahmen des Festivals in Marseille an.

Mise à jour le 2023-05-10 par Ville de Marseille