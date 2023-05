Mer Plastique – Tidiani N’Diaye 41 Rue Jobin Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 3e Arrondissement

Mer Plastique – Tidiani N’Diaye 41 Rue Jobin, 9 juin 2023, Marseille 3e Arrondissement. Le chorégraphe malien Tidiani N’Diaye nous lance un cri d’alarme face aux terres rendues invivables par la pollution..

2023-06-09 à 19:30:00 ; fin : 2023-06-09 . EUR.

41 Rue Jobin Friche Belle de Mai

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Malian choreographer Tidiani N’Diaye sounds the alarm about the land made unlivable by pollution. El coreógrafo maliense Tidiani N’Diaye da la voz de alarma sobre la inhabitabilidad de la tierra a causa de la contaminación. Der malische Choreograf Tidiani N?Diaye schreit angesichts der durch die Umweltverschmutzung unbewohnbar gewordenen Erde Alarm. Mise à jour le 2023-05-12 par Ville de Marseille

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 3e Arrondissement Autres Lieu 41 Rue Jobin Adresse 41 Rue Jobin Friche Belle de Mai Ville Marseille 3e Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille 3e arrondissement/

Mer Plastique – Tidiani N’Diaye 41 Rue Jobin 2023-06-09 was last modified: by Mer Plastique – Tidiani N’Diaye 41 Rue Jobin 41 Rue Jobin 9 juin 2023 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône