Jelly Jazz 8 Rue Du Pasteur Heuzé, 24 mai 2023, Marseille 3e Arrondissement.

Le duo Jelly Jazz vous donne rendez-vous mercredi 24 mai au Cri du Port..

2023-05-24 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-24 . EUR.

8 Rue Du Pasteur Heuzé Le cri du port

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The Jelly Jazz duo will be at the Cree du Port on Wednesday May 24th.

El dúo Jelly Jazz estará en el Cri du Port el miércoles 24 de mayo.

Das Duo Jelly Jazz lädt Sie am Mittwoch, den 24. Mai, zu einem Treffen im Cri du Port ein.

