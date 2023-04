Le jour où j’ai ramassé la lune dans l’eau 8 rue du Pasteur Heuzé, 20 mai 2023, Marseille 3e Arrondissement.

Un spectacle fait de fragments de vie, de souvenirs, comme un rêve éveillé, une plongée dans l’esprit d’Aymie..

2023-05-20 à 20:00:00 ; fin : 2023-05-20 . EUR.

8 rue du Pasteur Heuzé Théâtre Up – Parvis des Arts

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A show made of fragments of life, memories, like a waking dream, a dive into the mind of Aymie.

Un espectáculo hecho de fragmentos de vida, de recuerdos, como un sueño despierto, una inmersión en la mente de Aymie.

Eine Aufführung aus Lebensfragmenten und Erinnerungen, wie ein Tagtraum, ein Eintauchen in Aymie’s Geist.

Mise à jour le 2023-03-21 par Ville de Marseille